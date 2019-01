Emmanuel Petit, ex centrocampista dell’Arsenal, parla al Mirror del passaggio di Aaron Ramsey alla Juventus. “Non capisco perché ci stia andando, onestamente. La Serie A non è la Premier League che resta il campionato migliore e più competitivo al mondo. Ci sono tre-quattro squadre in lotta per il titolo, non altrove. Penso che stia sbagliando”.