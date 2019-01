Alla fine della stagione Arjen Robbenlascerà sicuramente il Bayern Monaco dopo la conclusione dell’accordo con i tedeschi. Secondo le ultime indiscrezioni dei media in Germania, l’olandese potrebbe trasferirsi a parametro zero in Giappone all’FC Tokyo, raggiungendo così un campionato che ha già accolto campioni come Andres Iniesta e Lukas Podolski.