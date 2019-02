Coppa Italia, il quadro delle semifinali: la strada verso la finalissima di Roma

In questa settimana abbiamo avuto modo di assistere ad una serie di scontri molto importanti e ricchi di sorprese per quanto riguarda i quarti di finale di Coppa Italia. Il Milan ha superato il Napoli a San Siro con un netto 2-0 grazie alla splendida doppietta del nuovo acquisto Piatek, mentre la Fiorentina ha avuto modo di far divertire il suo pubblico infliggendo una pesantissima sconfitta per 7-1 alla Roma.

La sorpresa più grande rimane l’eliminazione della Juventus, che esce letteralmente distrutta da Bergamo con un netto 3-0 da parte dell’Atalanta. Infine nella serata di ieri Inter e Lazio sono dovute arrivare ai rigori per stabilire l’ultima semifinalista, con i biancocelesti che hanno avuto la meglio sulla squadra di Spalletti, che dagli undici metri si è dovuta arrendere per l’errore di Nainggolan.

Adesso siamo giunti alle semifinali, dove il 27 febbraio si giocheranno Milan-Lazio e Fiorentina-Atalanta, mentre le gare di ritorno saranno il 24 aprile. Chi riuscirà a giocare la finale del 15 maggio a Roma? Questo è ancora tutto da vedere, intanto queste prime semifinali non possono far altro che creare grande attesa e curiosità in vista del loro arrivo.