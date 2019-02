Rugby, 6 Nazioni: clamorosa rimonta del Galles sulla Francia

Il Galles batte in rimonta la Francia, 19-24, nel match inaugurale del Sei Nazioni 2019 disputato a St.Denis. Vittoria in rimonta per i Dragoni che annichiliscono gli avversari nella ripresa e conquistano il nono successo di fila.

FRANCIA AL COMANDO – Avvio veemente dei padroni di casa. Il Galles gioca sotto ritmo ed è costretto sulla difensiva. La supremazia dei Galletti si concretizza con le mete di Picamoles e Huget nei primi 20 minuti, entrambe non trasformate. Lopez si rifà al piede con un calcio di punizione al 33’ e con il drop che manda le squadra negli spogliatoi sul 16-0 per gli uomini dell’ex c.t. azzurro Brunel.

RIMONTA GALLESE – Il dominio della Francia svanisce d’improvviso a inizio ripresa. Merito del Galles che, finalmente, entra in partita e assesta due mete in 6 minuti con Williams e North, quest’ultimo lesto ad approfittare di un goffo errore di Huget che si lascia sfuggire il pallone, in scivolata, a un metro dalla linea di meta. 16-14 Francia. I Galletti hanno l’occasione per allungare nuovamente nel punteggio ma Lopez fallisce il piazzato al 60’. Non sbaglia, invece, Biggar, subentrato a Anscombe, il calcio del sorpasso al 62’.

DECIDE LA META DI NORTH – Da 16-0 a 16-17 Galles in venti minuti del secondo tempo. La punizione di Lopez è un’illusione come l’effimero, nuovo, vantaggio dei transalpini che svanisce con la seconda meta di North al 71′, prontamente trasformata da Biggar. Nel finale vano assalto dei padroni di casa. Bandiere tricolori ammainate a St.Denis. Passa il Galles 19-24. Vittoria preziosissima per gli uomini di Gatland, principali favoriti per il titolo con Inghilterra e Irlanda, avversarie sabato a Londra.