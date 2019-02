NBA: vincono Milwaukee Bucks e Sacramento Kings

NBA: al Barclays Center di New York, i Milwaukee Bucks sconfiggono i Brooklyn Nets col punteggio di 113-94.

Sempre avanti gli ospiti, trascinati dall’ellenico Antetokounmpo, che guida i suoi con 20 punti nel primo tempo (alla fine per lui saranno 30, con 15 rimbalzi e 9 assist), mentre i Nets fanno registrare un desolante 1/18 dalla lunga distanza.

I padroni di casa reagiscono ma non rimontano a causa della scarsa vena realizzativa, sicchè a far festa sono gli antagonisti.

I Sacramento Kings, invece, battono sul parquet amico i San Antonio Spurs col punteggio di 127-112.

Si tratta della settima vittoria consecutiva in casa per i californiani, per i quali Marvin Bagley mette a referto 24 punti e 12 rimbalzi.

De’Aaron Fox ne segna 20, Buddy Hield 18: i Kings lottano a pieno titolo per disputare i playoff.

Tra gli Spurs, da segnalare DeMar DeRozan con 24 punti e LaMarcus Aldridge con 22.