Brutte notizie per il Barcellona: Leo Messi non ha preso parte alla seduta di allenamento mattutina e il suo impiego per la sfida di domenica contro l’Athletic Club è fortemente a rischio. Valverde proverà a recuperarlo per l’impegno di Champions League e sorride per il recupero di Samuel Umtiti, che potrebbe essere pronto per la partita contro il Lione, sua ex squadra.