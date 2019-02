Inter, Rakitic chiede la cessione al Barça e apre ai nerazzurri

Ivan Rakitic, centrocampista croato vice campione del mondo, ha chiesto al Barcellona di poter essere ceduto nel corso della prossima estate. Un’apertura importante nei confronti dell’Inter, che sta seguendo la vicenda con interesse, visto che lo stesso calciatore pare essere molto attratto da una possibile esperienza in nerazzurro. Rakitic ha paura di non trovare spazio visti gli arrivi di Rabiot e De Jong e quindi ha deciso di ripartire da un altro club. Zhang è molto interessato ma per questioni di diplomazia aspetta che tutto sia reso ufficiale prima di iniziare una vera e propria trattativa. Sullo sfondo resta anche il sogno Luka Modric, ma questa possibilità legata al blaugrana apre nuove frontiere di mercato per il club interista. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.