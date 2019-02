Paulo Dybala è pronto a riprendersi la Juve. Secondo quanto riportato da Tuttosport l’argentino è favorito per affiancare Ronaldo e Mandzukic contro il Sassuolo e nelle scorse ore ha chiesto scusa ai suoi compagni per aver abbandonato il campo, senza sedersi in panchina, al momento della sostituzione nella sfida contro il Parma.