Rugby, Sei Nazioni: l’Irlanda si impone su una coraggiosa Scozia

La prima frazione di gara tra Scozia e Irlanda ha visto grande spettacolo, con la squadra ospite che davanti al pubblico di Dublino ha dimostrato di aver ricambiato i tifosi con dignità, anche se gli irlandesi si sono comunque imposti grazie ai loro scambi veloci e alla loro esperienza in difesa. Jacob Stockdale ha permesso ai suoi di terminare questa prima parte di gara con il punteggio di 10-12, contribuendo a chiudere più volte la diga irlandese.

Esemplare è stata l’esperienza e la solidità di Jonathan Sexton, che dopo aver subito una serie di colpi e placcaggi non indifferente, ha avuto anche la personalità di rialzarsi e battere uno dei calci decisivi per il momentaneo vantaggio irlandese. Nella ripresa la Scozia ha fatto di tutto per rimanere in partita, mettendo in campo tutta la sua fisicità nel cercare di contrastare i colossi irlandesi.

Una Scozia coraggiosa non è servita a superare un Irlanda capace di saper sfruttare i guizzi vincenti e far valere la propria esperienza. Il match è terminato 13-22 in favore degli irlandesi, che nel secondo tempo hanno aumentato il loro distacco.