Secondo quanto riportato da Il Giornale questa mattina, l’ad nerazzurro Beppe Marotta ha imposto un rallentamento alla trattativa per il rinnovo di Mauro Icardi. Il dirigente nerazzurro sa benissimo che non c’è la fila fuori dalla sede per il centravanti argentino valutato 110 milioni di euro con la clausola e che comunque andrà a guadagnare almeno 7-8 milioni di euro. Il rinnovo si farà, ma anche alle condizioni che imporrà l’Inter e non solo tramite i capricci di Wanda Nara.