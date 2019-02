Alle 16.15 è in programma il derby di Madrid e la Juventus invierà degli emissari al Wanda Metropolitano per assistere al match. Due le ragioni: in primis c’è l’Atletico Madrid da studiare da vicino in vista della Champions League; poi c’è Isco, un obiettivo, che nel Real Madrid però non sta trovando tanto spazio, è ai margini del progetto e potrebbe essere un’occasione importante per la prossima estate, pertanto la Juve lo ‘marca’ stretto. A riportarlo è La Stampa.