Contro il Cagliari in casa Milan si rivedrà anche Lucas Biglia. Come riporta Tuttosport, l’argentino tornerà tra i convocati, ma ovviamente si accomoderà in panchina. Il playmaker rossonero ha giocato appena undici gare in questa stagione, l’ultima il 28 ottobre a San Siro contro la Sampdoria.