Paquetà prosegue il suo ambientamento da sogno nel calcio italiano, sempre più al centro del progetto tecnico di Gattuso. Anche in Brasile si sono accorti della sua crescita, tanto che il ct Tite, domani contro il Cagliari, invierà per la terza volta in poche settimane il proprio osservatore Sylvinho a seguirlo da vicino: possibile che sia in arrivo una chiamata per la Nazionale brasiliana. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.