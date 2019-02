Napoli, Ancelotti e la rivoluzione in mezzo: adesso il faro sarà Fabian Ruiz

Carlo Ancelotti ha dato il via libera alle cessioni di Marko Rog e di Marek Hamsik perché in testa aveva già un chiaro progetto per rivoluzionare il centrocampo di oggi e del prossimo futuro. Al centro del gioco ci sarà Fabian Ruiz, che agirà da vero e proprio faro della squadra azzurra. Insieme a lui agirà Allan, anche se, con buona pace dei compagni di squadra, gli occhi contro la Fiorentina saranno tutti puntati proprio sullo spagnolo che nel futuro potrebbe diventare l’uomo chiave del gioco ancelottiano. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.