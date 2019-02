Il prossimo 26 marzo andrà in scena la partita tra Marocco e Argentina. Si giocherà a Tangeri e per i marocchini sarà l’occasione di vedere da vicino Lionel Messi. Come riferisce il quotidiano arabato Al Ahdath Al Maghribia, la FRMF (Federazione marocchina) sborserà il corrispettivo di 925 mila euro se la Pulga ci sarà, soltanto 462 mila se sarà assente. Una notizia che ha del curioso ma che testimonia il grande appeal del calciatore più talentuoso del mondo.