Uscito al 79′ del match contro il Dijon, Kevin Strootman aveva messo paura ai tifosi dell’Olympique Marsiglia per l’infortunio rimediato. Fortunatamente per lui e per loro, però, non è nulla di grave. Falso allarme – scrive L’Equipe – per l’ex Roma, nulla di grave e probabilmente già sabato prossimo contro l’Amiens dovrebbe essere in campo regolarmente.