Risultati Champions League, trionfano Psg e Roma nei primi due match che aprono gli ottavi di finale

Una serata magica per Nicolò Zaniolo, che ha permesso alla sua Roma di aggiudicarsi l’andata degli ottavi di finale di Champions League grazie ad una splendida doppietta che ha permesso ai giallorossi di trionfare con il risultato di 2-1 sul Porto. Le reti del centrocampista Under 21 della Nazionale sono arrivate al 70′ e al 76′, con il prezioso aiuto di Edin Dzeko che in entrambe le occasioni ha fornito due assist, permettendo al giocatore di andare in rete.

Roma che in questa serata è riuscita a guadagnare un piccolo vantaggio in occasione della gara di ritorno, dove bisognerà mantenere alta la concentrazione, poiché il campo del Porto non è stato mai un terreno facile da affrontare. Resta comunque una buona prestazione da parte dei giallorossi, che hanno compiuto un passo importante per l’avvicinamento ai quarti di finale.

L’altro match importante della serata è stato quello tra Manchester United e Psg, con i francesi che si sono imposti all’Old Trafford con il risultato di 2-0. A portare in vantaggio i parigini è stato Presnel Kimpempè, che al 53′ ha messo la sua zampata su un cross in area di rigore arrivato da calcio d’angolo. Il raddoppio è arrivato con il solito Kylian Mbappè al 60′, con Di Maria che insieme ad Edin Dzeko si rivela l’uomo-assist di questa serata di Champions grazie ai due palloni serviti ai marcatori della squadra di Thuchel.