Champions League, Ottavi di finale: il Real supera l’Ajax sul finale. Tottenham domina nella gara casalinga con il Borussia Dortmund

Grandi emozioni in questi primi match di andata validi per il passaggio ai Quarti di Finale

Altra serata importante di Champions League per quanto riguarda gli Ottavi di finale. Ieri abbiamo visto Roma e Psg trionfare ai danni di Porto e Manchester United, mentre oggi sono andate in scena altre due partite molto importanti, ovvero Ajax-Real Madrid e Tottenham-Borussia Dortmund.

Nella prima frazione di gioco tra Ajax e Real Madrid i giovani olandesi hanno dimostrato una grande determinazione, accompagnata da un gioco rapido e ricco di inserimenti, che più volte ha portato i padroni di casa vicini alla probabile rete del vantaggio, con un gol che è stato addirittura annullato da una discutibile segnalazione di fuorigioco.

I campioni d’Europa dopo aver sofferto nella prima frazione di gioco sono riusciti ad avere una reazione e a fare sicuramente meglio nella ripresa, fino ad arrivare ad un grande gol di Benzema, che al 60′ sblocca la gara su assist di Junior Vinicius, permettendo ai blancos una gestione migliore, dopo un inizio tutt’altro che semplice. A rimettere la situazione in equilibrio è stata la rete del marocchino Hakim Ziyech, che al 75′ ha ristabilito la parità sul risultato di 1-1. Proprio quando sembrava che la gara dovesse terminare con un semplice pareggio, il cinico Real trova la rete del definitivo 2-1 con Asensio, che proprio all’87′ ha cambiato le sorti della serata in favore dei blancos, che adesso si giocheranno il ritorno in una situazione decisamente favorevole al Bernabeu.

Vittoria importante anche per il Tottenham ai danni del Borussia Dortmund, che in quel di Wembley si deve arrendere alla rete di Heung-Min Son, arrivata ad inizio ripresa e seguita nel finale dalle realizzazioni di Jan Vertonghen e dell’ex juventino Fernando Llorente, arrivate rispettivamente all’83′ e all’86′, permettendo agli Spurs di aggiudicarsi il primo round di questa doppia sfida con un netto 3-0 ai danni dei tedeschi che escono dal campo tramortiti.

Ecco i risultati delle prime due serate degli Ottavi di finale di Champions League.

Partite di ieri

Manchester United-Psg 0-2

Roma-Porto 2-1

Partite di questa sera

Ajax-Real Madrid 1-2

Tottenham-Borussia Dortmund 3-0