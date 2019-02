Champions League, tutto pronto per Atletico-Juventus: ecco le probabili formazioni

PROBABILI FORMAZIONI – Simeone dovrebbe puntare sul modulo 4-4-2 con Griezzman sicuro del posto in attacco. Qualche dubbio, invece, per il compagno di reparto del francese: il rientrante Diego Costa sembra in vantaggio sull’ex Alvaro Morata. A centrocampo, sugli esterni ci dovrebbero essere Koke e Saul Niguez. Allegri, come dichiarato in conferenza stampa, sembra intenzionato a lanciare Dybala dal primo minuto nel solito 4-3-3 al fianco di Ronaldo e Mandzukic. I tre mediani dovrebbero essere Matuidi, Pjanic e Bentancur.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Gimenez, Godin, Filipe Luis; Saul, Rodrigo, Thomas, Koke; Diego Costa, Griezmann. Allenatore: Simeone

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. Allenatore: Allegri

Arbitro: Zwayer (Germania)

Tv: Sky Sport Uno, Rai 1