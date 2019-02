Risultati Champions League, la Juventus cade al Wanda Metropolitano: Gimenez e Godin decidono la partita (VIDEO)

Una brutta tegola per la squadra di Allegri nella serata di Madrid, con l’Atletico che infligge una sconfitta pesantissima in vista del ritorno di Torino. Quella che poteva sembrare una partita difficile da sbloccare, nel secondo tempo ha preso una piega totalmente negativa per i bianconeri, con Gimenez che dopo una mischia data dal calcio d’angolo in favore dei padroni di casa, ha colto il momento migliore per piazzare il suo pallone in rete al 78′.

La rete subita ha fatto saltare i nervi alla rosa bianconera, che successivamente ha ceduto sia dal punto di vista fisico che psicologico, concedendo il raddoppio su una nuova azione difensiva da calcio piazzato dove Godin riesce a piazzare il pallone in rete da posizione angolata, trovando anche la deviazione vincente di Cristiano Ronaldo.



La Juventus esce dal Wanda Metropolitano di Madrid con le ossa rotte, ma adesso Massimiliano Allegri non ha tempo da perdere e deve risollevare la squadra in vista delle altre gare di campionato e sopratutto del tanto atteso ritorno in casa, dove ci si gioca una stagione intera. La tanto attesa Champions League presenta ancora nuove delusioni per i bianconeri e per sfatare questo mito c’è bisogno di sfruttare le occasioni giuste, che questa sera non sono mancate, ma sopratutto bisognerebbe evitare gli errori difensivi di questa serata nera.