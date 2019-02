Pandev diventa cittadino italiano: “Un momento bellissimo per me”

Goran Pandev è a tutti gli effetti un cittadino italiano. L’attaccante del Genoa, classe ’83, è arrivato per la prima volta in Italia nel 2001, quando fu l’Inter a puntare su di lui. Poi Spezia, Ancona, Lazio, Inter, Napoli, la breve esperienza al Galatasaray e quindi il Genoa, dal 2015. E dopo quasi 18 anni nel nostro paese, l’attaccante macedone ha firmato quest’oggi, a Napoli, i documenti per prendere la cittadinanza italiana. “Sono felicissimo, dopo quasi 18 anni in Italia mi sentivo da tempo italiano. Ringrazio tutti, per me è un bellissimo momento”, le parole di Pandev riportate dal sito ufficiale del Genoa.