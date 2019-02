Tennis: parte il Mazda Padel Tour

Mazda Motor Italia e la Federazione Italiana Tennis, sezione Padel, si alleano per abbinare il piacere di guida al divertimento del gioco e della competizione, dando il via al Mazda Padel Tour, un circuito di tornei maschili e femminili di III e IV categoria, che partirà il 4 marzo a Roma. Mazda Italia sceglie il padel perché è uno sport dinamico, divertente e fatto di passione, proprio come le sue auto, ed entra così in contatto con i tanti appassionati che hanno una grande affinità con il proprio brand. Protagonista della partnership sarà la Nuova Mazda3, il primo modello della nuova generazione Mazda dalle linee sportive e seducenti, progettato per offrire inedite dimensioni del piacere di guida, insieme agli altri modelli della gamma. Il Mazda Padel Tour prevede sei tappe nei sei maggiori club romani dedicati a questo sport e si concluderà con il Master Finale, che si svolgerà dal 6 all’8 settembre presso il circolo sportivo Play Pisana. SuperTennis seguirà tutte le tappe del circuito.