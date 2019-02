Berlino, l’Olympiastadion 13 anni dopo i Mondiali 2006 (VIDEO)

L’Olympiastadion Berlin (in italiano: Stadio olimpico di Berlino) è il principale stadio di Berlino. Sul luogo dove sorge sono esistiti due stadi, quello attuale e uno precedente che avrebbe dovuto ospitare la mai disputata olimpiade del 1916. L’impianto, situato nella Berlino occidentale, è stato costruito per le olimpiadi del 1936 e inaugurato all’inizio dei giochi da Adolf Hitler. Progettato dall’architetto locale Werner March, ospitava inizialmente 100.000 persone. Lo stadio ospita l’Hertha Berlino dal 1963, anno di fondazione della Bundesliga, ed è stato l’impianto più grande tra quelli utilizzati per il Mondiale 1974, quando ha ospitato tre partite.

Tutti ricordiamo questa splendida struttura anche per la fantastica vittoria del 2006 della nostra Nazionale Italiana. La famosa finale Italia-Francia, terminata sul risultato di 5-3 ai calci di rigore, ha concesso agli azzurri di sollevare per la quarta volta la Coppa del Mondo proprio all’Olympiastadion. Zidane giocò proprio qui la sua ultima gara per poi essere espulso per la famosa testata nei confronti di Marco Materazzi, con l’immagine del francese che lascia il campo diventata famosa in tutto il globo. Ecco il VIDEO ESCLUSIVO dedicato all’Olympiastadion.