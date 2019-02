Coppa del Re, Real Madrid letteralmente asfaltato dal Barcellona al Bernabeu

Non sfigura, ma viene paradossalmente asfaltato dall’avversario cinico ed essenziale.

Nella semifinale di ritorno della Coppa del Re, eliminazione per il Real Madrid, che perde 3-0 al “Bernabeu” contro il Barcellona nonostante la mole di occasioni evidenziata sul rettangolo verde.

L’estremo difensore Ter Stegen cala la saracinesca sull’attaccante brasiliano Vinicius, poi tutto si decide nella ripresa: la doppietta di Suarez fa calare il gelo sullo stadio madridista, ad arrotondare il bottino è un’autorete del transalpino di casa Varane.

Per i catalani, che sabato riaffronteranno gli storici antagonisti in campionato, si tratta della sesta finale consecutiva in Coppa.