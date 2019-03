Una grande giornata di Bundesliga quella andata in scena oggi pomeriggio, con Hertha Berlino e Mainz che oggi all’Olympiastadion si giocavano un match molto importante in chiave campionato, poichè gli ospiti in caso di eventuale vittoria avrebbero superato proprio gli avversari odierni in classifica, che si trovavano al decimo posto a quota 32 punti, solamente a due lunghezze di distanza.

Quest’oggi ad avere la meglio è stata la squadra di casa, che con la vittoria odierna per 2-1 è passata all’ottavo posto, riuscendo ad allontanare anche i diretti inseguitori. Il quarto posto per l’Hertha Berlino attualmente dista solamente 8 punti, con una classifica di Bundesliga che risulta essere sempre più corta giornata dopo giornata.

A decidere la gara di oggi sono stati Marco Grujìc al 50′ e Niklas Stark al 60′, che sono riusciti ad annullare il momentaneo vantaggio degli ospiti arrivato all’inizio della ripresa proprio con uno sfortunato autogol dello stesso Stark. Ecco il Video del servizio esclusivo dedicato al match tra Hertha Berlino e Mainz vissuto attraverso la splendida atmosfera creata dai tifosi e anche con qualche pronostico non proprio azzeccato.