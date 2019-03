Tutti conosciamo le qualità indiscutibili di Salomon Kalou, che non ha certamente bisogno di presentazioni, specialmente dopo la gara di oggi vinta dal suo Hertha Berlino ai danni del Mainz, che sperava do poter sorpassare i diretti rivali odierni. A decidere la gara sono stati i gol di Marco Grujìc e Niklas Stark, ma anche se l’attaccante ivoriano non è riuscito ad andare a segno, ha dato comunque un grande contributo alla vittoria di oggi.

Abbiamo intervistato l’ex attaccante del Chelsea nel post partita di oggi, dove il giocatore ha avuto modo di esprimere la sua felicità per i tre punti ottenuti contro un avversario che sa come rendersi ostico.

Una vera vittoria di squadra. Come ti senti di giudicare la prestazione dei tuoi? “Oggi abbiamo fatto una grande partita ma dobbiamo cercare di essere incisivi fin da subito. Nel primo tempo abbiamo subito tropo e quando siamo rientrati in campo non era cambiato molto, anche se dopo che abbiamo preso il gol forse abbiamo capito che era il momento di non deludere i nostri tifosi e dare il meglio”.

Oggi non sei andato a segno ma hai comunque fornito un grande contributo prima della sostituzione: “Si dispiace non aver trovato un gol, anche perché ci sono state due o tre occasioni che avrei sicuramente potuto sfruttare meglio. L’importante è che la squadra abbia vinto e che con questi tre punti abbiamo guadagnato due posizioni in classifica”.

Parlando proprio di classifica, avete la possibilità di fare una bella risalita dato che dalla vostra posizione al quarto posto ci sono solamente 8 punti: “Si la vittoria di oggi serviva tantissimo perché abbiamo sfruttato bene la possibilità di fare un grande passo in avanti. Siamo contenti perché da qui alla fine del campionato sappiamo che non possiamo più permetterci di sbagliare, quindi iniziare bene già da questa domenica era fondamentale”.