Eusebio Di Francesco si giocherà la panchina a Oporto. In caso di eliminazione dalla Champions League, la Roma è pronta a cambiare allenatore a stagione in corso. Per ‘Sky’, favorito per la successione il portoghese Paulo Sousa. Al 70% sarà lui il sostituto del pescarese in caso di esonero, ma ad oggi non sono da escludere i nomi di Roberto Donadoni e Christian Panucci.