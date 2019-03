La Stampa oggi in edicola celebra il Milan. Che grazie al mercato di gennaio ha cambiato tutto, grazie ai due acquisti di Lucas Paquetà e di Krzysztof Piatek. Higuain alle sue spalle non ha mai avuto uno come il brasiliano alle spalle, ma il polacco è diventato subito titolare e ha subito iniziato a segnare. Il lavoro di Gattuso ha richiesto tempo, la società ha avuto la tentazione di affidare il Milan al dt Leonardo e la fiducia ha prevalso. Ed è stata premiata.