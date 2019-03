EHF Cup 2018/2019: Fuchse Berlin supera gli spagnoli del BM Logroño La Rioja (VIDEO)

EHF Cup 2018-2019

L’EHF Cup 2018-2019 è la seconda coppa per club più importante d’Europa ed è organizzata dall’European Handball Federation (EHF),ed è la quinta edizione dopo la fusione con l’EHF Cup Winners’ Cup.

EHF Cup 2018-2019: Fase a gironi

Le 16 squadre qualificate alla fase a gironi sono state raggruppate in 4 fasce per il sorteggio in base al ranking. Le squadre della stessa nazione non saranno sorteggiate nello stesso girone. I criteri da seguire in caso di arrivo a pari punti sono:

punti ottenuti negli scontri diretti;

differenza reti negli scontri diretti;

maggior numero di reti segnate negli scontri diretti;

differenza reti generale;

maggior numero di reti segnate in generale.

Qualora questi criteri non soddisfino una squadra si procederà con l’estrazione a sorte, nella sede dell’EHF a Vienna davanti ai responsabili di ogni squadra.

Fuchse Berlin – BM Logroño La Rioja: Buona la prima per i tedeschi

Il debutto nella fase a gironi della EHF Cup 2018/2019 emette la sua sentenza positiva per il Fuchse Berlin, che in questo weekend ha superato gli spagnoli del BM Logroño La Rioja con il risultato di 29-27. La squadra ospite ha giocato una buona partita nella prima fase di gioco, con un match che sembrava essere molto equilibrato, ma nella ripresa a fare la differenza in favore dei padroni di casa sono stati i tre giocatori che non a caso militano attualmente nella Nazionale Tedesca di Pallamano, ovvero Drux, Heinevetter e Wiede. Ecco il VIDEO con alcuni HIGHLIGHTS di questo match molto combattuto.