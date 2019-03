Eurorivali – Porto, che batosta con il Benfica. Perso il primo posto

Un brutto weekend per il Porto, come peggio non poteva andare prima della sfida di ritorno contro la Roma in Champions League. I lusitani perdono lo scettro da regina della Liga NOS a favore degli eterni rivali del Benfica, con un 1-2 casalingo che fa salire a quota 59 le Aquile contro i 57 dei Dragoes. A nulla serve l’iniziale vantaggio di Adrian, perché Joao Felix – nuovo craque mondiale – e poi Rafa Silva ribaltano la situazione. Brutta sconfitta per il Porto, la seconda nelle ultime cinque partite dopo quella con i giallorossi nell’andata degli ottavi. Poi vittorie semplici in Taça de Portugal con il Braga, così contro Tondela e Vitoria Setubal in campionato. Da valutare l’impatto della sconfitta in vista del ritorno di dopodomani contro la Roma.

Questa la formazione scesa in campo sabato – Casillas; Manafà, Felipe, Pepe, Telles; Corona (dal 61′ Tiquinho), Herrera, Torres (dall’81’ Pereira), Brahimi; Marega, Adrian (dal 61′ Otavio)

Gli ultimi cinque risultati del Porto

12 febbraio, Champions League – Roma-Porto 2-1

16 febbraio, Liga NOS – Porto-Vitoria Setubal 2-0

22 febbraio, Liga NOS – Tondela-Porto 0-3

26 febbraio, Taça de Portugal – Porto-Braga 3-0

2 marzo, Liga NOS – Porto-Benfica 1-2