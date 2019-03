Telles manda la Roma all’inferno. Addio Champions, via alla rivoluzione

Termina ancora una volta contro il Porto l’avventura in Champions League della Roma, che concede un gol anche nei tempi supplementari e saluta la più ambita manifestazione europea: decisivo il calcio di rigore trasformato dall’ex Inter Alex Telles nel secondo extra time, concesso per fallo di Florenzi visionato al VAR. Esattamente come a Parigi dunque, rigore decisivo per il 3-1 finale, stavolta per i padroni di casa, e Roma che saluta la coppa a dispetto del successo dell’andata. Inevitabile ora tornare a parlare di addio per Di Francesco, di rivoluzione per la rosa giallorossa e per il club in generale. Senza dimenticare che in campionato c’è un quarto posto da conquistare, ancora ampiamente alla portata peraltro