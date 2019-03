Juventus, doppia torta contro l’Udinese?

Quella di domani sarà la gara numero 200, coppe varie comprese, allo Stadium. Ovviamente per la Juventus. Per gli altri bianconeri, quelli dell’Udinese, sarà invece l’ottava trasferta nell’impianto che ha aperto i battenti nel 2011-2012. Il bilancio di questo mini-ciclo racconta di 6 sconfitte e 1 successo (2015-2016, 0-1, Thereau).

Percentuali che non migliorano poi molto se allarghiamo la nostra analisi a tutti e 45 i precedenti Juventus-Udinese in Serie A.

Anzi, la Vecchia Signora potrebbe soffiare sulle candeline di una seconda torta. Non solo 200 gare alla Stadium, ma anche 100 gol casalinghi all’Udinese in campionato. Per raggiungere questo secondo obiettivo Cristiano Ronaldo e compagni dovranno però marcare almeno una doppietta, performance che in questo torneo è già andata in scena per 10 volte su 13 nei match a Torino.

Fra le due compagini ci sono 47 punti di differenza in classifica.

La Juventus fra le mura amiche vanta 11 vittorie e 2 segni X con 28 gol marcati (media 2,1 per match) e 8 reti incassate.

L’Udinese fuori casa conta 1 successo (col Chievo lo scorso 23 settembre 2018), 4 pareggi, 6 sconfitte con 8 gol a favore (ma nel 2019 è ancora all’asciutto, avendo segnato per l’ultima volta l’11 novembre 2018) e ben 15 incassati.

CONFRONTI DIRETTI A TORINO (SERIE A)

45 incontri disputati

33 vittorie Juventus

5 pareggi

7 vittorie Udinese

98 gol fatti Juventus

40 gol fatti Udinese

PRIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Udinese 1-1, 34° giornata 1950/1951

ULTIMA SFIDA A TORINO (SERIE A)

Juventus-Udinese 2-0, 28° giornata 2017/2018