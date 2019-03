Romelu Lukaku, dopo la doppietta che ha permesso al Manchester United di rimontare ed eliminare dalla Champions il PSG, ha parlato anche del futuro del tecnico Ole Gunnar Solskjaer: “So che alla fine resterà, per me non ci sono dubbi. Lui vuol restare e i giocatori vogliono che resti. Stiamo facendo davvero bene e giocando il calcio che lo United deve giocare. E’ un tecnico giovane che ha a disposizione giocatori giovani, per me è il mix perfetto per crescere e magari vincere qualche trofeo”.