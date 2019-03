Bundesliga, il Dortmund batte l’Hertha all’ultimo respiro: Reus eroe di giornata (VIDEO)

Spettacolo a Berlino tra Hertha e Borussia Dortmund con la vittoria per 3-2 degli ospiti che all’ultimo respiro hanno lanciato un segnale importante al Bayern Monaco. I padroni di casa sono passati in vantaggio dopo appena quattro minuti dall’inizio della gara con Salomon Kalou ma il BVB ha pareggiato con Delaney al 16′ prima di subire il 2-1 di Kalou su rigore. Nel secondo tempo i gialloneri hanno trovato il pari ancora al 47′ con Zagadou e nel finale un grande gol di Reus al 91′ ha permesso alla squadra di Favre di trionfare per 3-2 e di conquistare tre punti importanti che le permettono di salire a 60 punti in classifica, a +3 sul Bayern che sarà impegnato domani contro il Mainz. Seconda sconfitta di fila invece per l’Hertha che resta a quota 35.

Questo il programma completo del 26° turno di Bundesliga:

Venerdì

20:30 B. Monchengladbach-Friburgo 1-1

Sabato

15:30 Augusta-Hannover 3-1

15:30 Schalke-RB Lipsia 0-1

15:30 Stoccarda-Hoffenheim 1-1

15:30 Wolfsburg-Dusseldorf 5-2

18:30 Hertha-Dortmund 2-3

Domenica

13:30 Leverkusen-Brema

15:30 Francoforte-Norimberga

18:00 Bayern-Magonza

Ecco il VIDEO dedicato al match andato in scena quest’oggi all’Olympiastadion.