Tra i temi toccati dal presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu nell’intervista concessa a ESPN, c’è anche il possibile clamoroso ritorno di Pep Guardiola: “Perché non potrebbe tornare? Fu lui ad andarsene e sarebbe sicuramente positivo per noi riportare il talento a casa. Guardiola ha detto che non si vede di nuovo alla guida della prima squadra del Barcellona in futuro, ma potrebbe senza dubbio farlo coi nostri giovani”.