Proposta “astronomica” del Palmeiras per David Luiz (circa 10 milioni di euro tra stipendio e commissioni). Il centrale brasiliano vedrà scadere il proprio contratto col Chelsea il prossimo 30 giugno, ma al momento starebbe valutando solamente la permanenza in maglia blue. L’obiettivo del classe ’87 è infatti quello di restare nel calcio europeo almeno fino al 2022, in modo così da conquistarsi più facilmente la chiamata al Mondiale da parte della ‘Verdeoro’. Lo riporta Fox Sports.