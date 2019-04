“Mi sento molto meglio, gli antibiotici stanno facendo il loro effetto e gli esami sono tutti buoni”. Rassicura così sulle sue condizioni Pelé, ricoverato in ospedale a Parigi da mercoledì per un’infezione alle vie urinarie. ‘O Rei’ si trovava nella capitale francese per un incontro con la stella dei Bleus Kylian Mbappé. “Grazie a tutti voi per il vostro affetto, mi sento pronto a giocare di nuovo”, ha scritto il 78enne ex nazionale brasiliano sui social.