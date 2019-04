Dopo i tanti rumors sui media, stavolta è Eden Hazard a lanciare messaggi in direzione Real Madrid, con una intervista a RMC: “Io non sono un giocatore del Real Madrid, ma come un fan di Zidane, sono molto felice per il suo ritorno perché il calcio ha bisogno di Zidane, E’ un bene soprattutto per i tifosi del Real, per le altre squadre, un po’ meno, perché il Real Madrid con Zidane ha vinto molto”.