Napoli, Insigne: “Non ci piangiamo addosso, al ritorno ci giochiamo tutto

Due a zero. Il Napoli perde e non riesce a segnare neanche un gol all’Emirates Stadium, ora si giocherà tutto al ritorno contro l’Arsenal, al San Paolo. Lorenzo Insigne, capitano azzurro, a fine partita è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Stavo ancora pensando a quell’occasione perché il gol fuori casa poteva dare una mano, anche per approcciare il secondo tempo in maniera diversa. Potevo fare di meglio, ma ormai è andata. Ora pensiamo agli errori fatti e cerchiamo di non rifarli al ritorno, giovedì ci giochiamo tutto. C’è mancato un po’ di coraggio. Ora è inutile piangerci addosso. Non abbiamo fatto una delle migliori partite stagionali, ma ora dobbiamo restare tranquilli e rimediare la prossima settimana”.

Sull’Arsenal: “E’ una grande squadra, già lo sapevamo. Ma noi le occasioni le abbiamo avute, noi non le abbiamo sfruttate. Loro invece hanno giocatori di qualità davanti che hanno sbagliato di meno, per questo hanno vinto. Ora noi pensiamo a giovedì prossimo, con l’applicazione giusta”.

Cosa potevate fare meglio? “A fine primo tempo il mister mi ha spostato sul centrodestra, all’inizio ero sul centrosinistra. L’avevamo preparata diversamente per metterli in difficoltà, ma non ce l’abbiamo fatta. C’è rammarico, potevamo fare di più, me compreso. Dispiace, ma ora siamo concentrati per il ritorno”.