PSG, Dani Alves: “Neymar è ancora incompreso. Tuchel? E’ unico”

L’esterno del PSG Dani Alves ha parlato a RMC Sport, in Francia, della situazione di Neymar nel club parigino: “E’ come con Messi, qua ancora non è stato capito fino in fondo. Lui ci dà quello di cui abbiamo bisogno, per questo noi gli passiamo il pallone e lui fa quel che vuole. La gente paga il biglietto per vedere un determinato spettacolo, e ovviamente questo lo garantiscono i migliori. Se Messi perde la palla, noi dobbiamo correre per recuperarla e rendergliela. Poi lui, come Neymar, crea qualcosa. Tuchel? Non ho mai visto un allenatore tanto intelligente e tanto disponibile”.