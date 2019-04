Roma, l’undici ideale di Under: “Alisson in porta e Ibra centravanti”

Cengiz Ünder, attaccante della Roma, ha stilato il suo undici ideale in un video pubblicato sui canali ufficiali giallorossi. Si comincia dall’ex compagno Alisson, ora al Liverpool: “Sono stato molto fortunato a poter giocare con lui, ritengo sua uno dei portieri più forti al mondo. Come terzino scelgo Dani Alves, che ho sempre seguito e ammirato. A sinistra Marcelo, un giocatore completo: segna e fa assist, ho giocato contro di lui e mi sono emozionato. Così come contro Sergio Ramos, un fuoriclasse. Accanto a lui direi Puyol, che a Barcellona ha fatto grandi cose. A centrocampo Xavi e Iniesta un duo fantastico, quando li seguivo mi piacevano molto. E in attacco, dietro le punte metterei David Silva, uno dei miei giocatori preferiti, Cristiano Ronaldo e Messi, due fuoriclasse. Davanti Zlatan Ibrahimovic, un centravanti che ha vinto in ogni campionato in cui ha giocato”.