Il direttore sportivo del Siviglia Monchi, intervistato dal sito ufficiale del club, parla del suo ritorno in spagna dopo l’esperienza alla Roma: “Sono tornato perché convinto dal progetto. I soldi sono l’unica cosa che cambia se ci si qualifica in Champions o no. Non possiamo abbassare l’asticella che ci siamo auto imposti. La Champions ti dà un supporto economico e ti fa crescere. Se non ci qualifichiamo dobbiamo essere ingegnosi per fare un organico più forte possibile con meno fondi”.