La Juve del futuro con la suggestione Salah. L’ostacolo è il Real Madrid

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport analizza il prossimo mercato della Juventus, reduce dalla cocente eliminazione dalla Champions League. Al netto del rosso di bilancio figlio proprio dell’investimento fatto per assicurarsi CR7 – si legge – l’idea è inserire (almeno) un giocatore importante per reparto. Con queste premesse ogni obiettivo diventa alla portata solo a condizione che si verifichino determinate opportunità. Ad esempio, c’è l’indiscrezione di ieri che ha fatto rumore nel calcio che conta: “Salah ha rotto con Klopp, vuol lasciare Liverpool”. Ovviamente a Torino prenderebbero al volo l’idea di cedere Dybala ai Reds per avere l’egiziano alla Juve. Una suggestione che deve fare i conti con un’altra ipotesi temibile: Momo rompe con la Premier per andare al Real, soprattutto se il Chelsea (col mercato chiuso) dichiarasse incedibile Hazard.