La storia di Casa Milan attraverso tutti i trofei della società (VIDEO)

Sono passati due anni dalla famosa estate in cui la vecchia dirigenza di Fassone e Mirabellì tirò fuori 200 milioni nel mercato estivo per cercare di dare una scossa al Milan e riportarlo ai livelli che merita. Tuttavia quel grande sacrificio economico non riuscì a risollevare la squadra dalla situazione in cui si trova tutt’ora, ma in quell’occasione abbiamo avuto l’opportunità di girare un reportage a Milano dedicato al ruolo di questo grande club che in un modo o nell’altro è destinato a rimanere alla storia per i suoi trofei. Ecco il VIDEO dedicato a Casa Milan, la vera e propria sede della società dove si può ammirare il collegamento tra passato e presente, con la speranza che il calcio italiano torni ad essere vincente come un tempo. Ecco il VIDEO ESCLUSIVO di Casa Milan girato nel 2017 e aggiornato in versione 2019.