Masters 1000, Nadal stende Djokovic e conqista il primo titolo del 2019 a Roma

Rafael Nadal completa l’opera e porta a casa il suo nono Masters 1000 Roma. Il maiorchino ha sconfitto nettamente il grande rivale Novak Djokovic, con il punteggio di 6-0 4-6 6-1 dopo due ore e venticinque minuti di gioco. Si tratta del primo titolo del 2019 per il n°2 Atp, dopo che l’ultimo titolo risaliva al 1000 di Toronto dello scorso anno (risultando ingiocabile per almeno metà incontro).

Il serbo, invece, perde per la quinta volta in finale (su 9) in questo torneo e primo bagel subito in uno scontro diretto contro lo spagnolo, riuscendo poi a vincere di “cuore” il secondo parziale e sfruttando l’unico momento di calo del suo avversario, salvo poi sbagliare ancora troppo e perdere in maniera pesante.