Cristiano Ronaldo, premiato come MVP di questo campionato, ha celebrato questo successo, l’ennesimo della sua carriera, sui suoi profili social: “Campione in Inghilterra, Spagna e Italia. Miglior giocatore in Inghilterra, Spagna e Italia. Non c’è limite ai risultati quando il sogno rimane vivo ogni giorno che passa!”, ha scritto il portoghese.