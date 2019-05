Roma, Totti: “Un giorno speciale, onorato di essere nella Hall of Fame”

Francesco Totti, oggi premiato a Firenze per essere entrato nella Hall of Fame del calcio italiano, ha parlato così dell’evento a Roma Tv: “È un riconoscimento importante che arriva dopo l’ingresso nella Hall of Fame della Roma. È un giorno speciale, ringrazio il presidente Gravina e tutti i suoi collaboratori per questo premio. La notte di Berlino mi ha consacrato a livello internazionale, vincere un Mondiale non è mai facile. Io ho avuto la fortuna di riuscirci, questo ha fatto sì che ricevessi questo riconoscimento”.

Visualizza questo post su Instagram Orgoglioso di essere entrato nella Hall of Fame del calcio italiano!💪💪💪🎉🎉🎉👌👌 Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 20 Mag 2019 alle ore 8:19 PDT