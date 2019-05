Milan, le condizioni di Maldini: budget mercato e pieni poteri decisionali

Ore decisive per conoscere il futuro di Paolo Maldini al Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l’ex capitano rossonero ha chiarito i punti chiave per diventare direttore tecnico. La prima richiesta è quella di avere un determinato budget per operare sul mercato e successivamente vorrebbe anche decidere lo staff che lo affiancherebbe nell’area tecnica.

Pieni poteri – Maldini, pur facendo capo all’amministratore delegato, Ivan Gazidis, ha chiesto ampia libertà, un’autonomia decisionale. Elliott sta valutando le condizioni ma sembra essere difficile mandarle in porto, visto soprattutto che per il prossimo mercato il portafoglio sarà sottilissimo. La risposta potrebbe arrivare già nella giornata di oggi.