Intervenuto ai microfoni di Movistar TV, il giocatore del Liverpool Roberto Firmino si è detto molto orgoglioso per la vittoria della Champions League: “Sono molto felice, non ho parole. Ringrazio Dio, famiglia e amici. Ho molta fede. Abbiamo lavorato sodo e meritato di raggiungere la finale. Abbiamo subito sconfitte molto difficili in passato e ora festeggiamo”.