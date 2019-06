l Liverpool è tornato in città dopo la trasferta di Madrid con la sua sesta Champions League tra le mani. Poco fa la squadra è sbarcata nel Merseyside e adesso è in corso il consueto giro con il bus scoperto per celebrare la coppa insieme ai tifosi. Un bagno di folla per i trionfatori del Wanda Metropolitano, che si sono tuffati nella massa Red. Sempre con la Champions in mano, è chiaro.